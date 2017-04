Pico Mónaco con ganas de ser papá

Ya lo dijo alguna que otra vez. Pampita no tiene problemas de encarar de nuevo la maternidad y al parecer, su pareja Pico Mónaco, también le gustaría ser padre.

De acuerdo a lo que publica hoy el sitio oficial de El Trece, el tenista contó que está en sus planes ser padre dos días después de que la modelo haya declarado que podría volver a ser madre sin problemas.

La modelo había expresado antes de ayer, también en “Nosotros a la mañana”, que no tendría problemas en ser madre una vez más si se siente con ganas.

Pico dijo que el festejo de cumpleaños que le organizó Pampita "fue una linda sorpresa”. “Estoy muy contento. Lo esperaba desde hace mucho tiempo porque siempre lo pasaba jugando en Miami. Este año se hizo en otra fecha y, al quedar eliminado, tenía doce días para estar en Argentina”, sostuvo.

Sobre la relación con la modelo, Mónaco explicó que "vamos paso a paso. Yo todavía soy jugador de tenis,. Estoy jugando, tengo muchos compromisos y esas cosas son demasiado personales para andar exponiéndolas cuando todavía soy jugador de tenis".

"Claro que me gustaría ser padre, cómo no me va a gustar... No tengo hijos y me encantaría tenerlos. Caro es una madraza y estoy muy orgulloso de ella", agregó el tenista.

Y Pico también opinó sobre el regreso a la modelo al jurado del Bailando. "A ella le gusta mucho y si ella es feliz trabajando yo la apoyo en todo sentido. Lo único malo es que va a volver tarde todas las noches, pero ya nos acostumbramos desde el año pasado", cerró Mónaco.