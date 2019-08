Nueve mujeres aseguraron que el cantante Plácido Domingo las sometió a acoso sexual según testimonios recogidos en un reportaje de la agencia AP, ante lo que el tenor respondió que creyó "siempre" que todas sus "interacciones y relaciones" con mujeres eran "bienvenidas y consensuadas".

Según Associated Press, ocho cantantes y una bailarina señalan a Domingo como autor de acoso sexual en la década de los años 80'.

El artista, cuya próxima actuación será el próximo 25 de agosto en el Festival de Salzburgo, donde interpretará la ópera "Louisa Miller" junto a Nino Machaidze y Cecilia Molinari, explica a AP que las "alegaciones" de "individuos anónimos" que cita la agencia "datan al menos de 30 años atrás" y son "profundamente preocupantes" e "inexactas".

Plácido Domingo dice que le parece "doloroso" escuchar que pudo "trastornar" o "incomodar" a alguna mujer sin que importe cuánto tiempo haga de eso y a pesar de sus "mejores intenciones".

"La gente que me conoce o que ha trabajado conmigo sabe que no soy alguien que dañe, ofenda o avergüence a nadie", señala Domingo, según la agencia.

"Reconozco que las normas y estándar de la actualidad son muy diferentes hoy de lo que eran en el pasado. Soy un afortunado y privilegiado por tener una carrera de más de 50 años en la ópera y mantendré los más altos estándar", añade el artista, director de la Ópera de los Ángeles y creador del concurso para jóvenes cantantes Operalia.

De todas las personas que aportan su testimonio en la información de la agencia solo se identifica a una, la mezzosoprano Patricia Wulf, porque el resto alega que de dar su nombre podría sufrir "represalias" en sus carreras.

Las entrevistadas indican que contaron sus casos a raíz del movimiento #MeToo, aparecido con motivo de las acusaciones de acoso sexual contra el director de cine Harvey Weinstein en 2017.

Según publicó el diario Perfil, de acuerdo a lo publicado por la agencia de noticias, una de las víctimas aseguró que Plácido Domingo le metió la mano por debajo de la falda y otras tres aseguran que las besó a la fuerza en lugares como un camarín, una habitación de hotel y una comida de negocios. “Que alguien te esté intentando coger de la mano durante una comida de negocios es raro, o que te ponga la mano en la rodilla”, describió una de las cantantes. "No tengo ninguna duda de que eso era acoso. Yo estaba siendo acosada. Él quería que fuera a su casa y no a la mía. Quería que me fuera con él esa noche", dijo Wulf.

"Siempre te estaba tocando de alguna forma, siempre besándote", cuenta una cantante. Una cantante cuenta que le pidió insistentemente salir con ella después de haberla contratado para una serie de conciertos en los años noventa. Además, otras tres docenas de profesionales, desde músicos hasta tramoyistas, han contado a la agencia que fueron testigos del comportamiento sexual inapropiado de Domingo y de que perseguía a mujeres jóvenes impunemente.