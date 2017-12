Polémica: Sebastián Estevanez habló de Calu Rivero y Juan Darthés

La novela Dulce amor se emitió entre 2012 y 2013. En medio del éxito, Calu Rivero decidió alejarse de la ficción. Cinco años después, la actriz se animó a contar cuál fue el motivo: "la conducta inapropiada" de su ex compañero Juan Darthés durante las grabaciones.

La denuncia por acoso sexual de la actriz contra su ex pareja en la ficción se mediatizó y Darthés llevó el caso a la justicia.

En medio del conflicto judicial entre los intérpretes, Sebastián Estevanez, ex protagonista de Dulce amor, habló de este escándalo en una entrevista con Intrusos: "Es algo que lo tienen que arreglar ellos. Yo estaba en la grabación, pero no estuve ahí. No es algo que yo pueda decirte, no estuve, no sé".

“Por respeto a mi mujer (y madre de tres hijos), Ivana Saccani, yo no doy besos de lengua en las ficciones”, sostuvo el protagonista de Golpe al corazón.

Sobre la pelea mediática y judicial entre Rivero y Darthés, siempre con su tono cortés, Seba Estevanez señaló que “es algo que tienen que arreglar entre ellos”.

“Sé lo que me cuenta Juan y lo que me contó Calu. Pero no sé, no puedo dar una opinión sobre algo de lo que no estuve. Es un tema de ellos. Yo no grababa con ellos. Con Calu me crucé re pocas veces, con Juan grababa pero no con ellos siendo pareja. Ojalá puedan hablar y lleguen a un acuerdo. Yo no sé...No es que me haga el boludo, lo juro por mis hijos”, cerró Estevanez.