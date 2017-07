Polémico comentario de Rial sobre la sexualidad del hijo de La Bomba Tucumana

La nueva tendencia en los entre los conductores de radio y televisión son las transmisiones en vivo a través de las redes sociales. En esta oportunidad Jorge Rial uso su cuenta de Instagram para un mano a mano con sus seguidores y una respuesta sobre la vida sexual de Tyago Griffo, hijo de Gladys la Bomba Tucumana, desató la polémica.

Desde la intimidad de su camarín, el conductor de Intrusos lee los comentarios y responde online las consultas de sus fans. Uno de sus seguidores le preguntó sobre Griffo y los conflictos con su madre en Showmatch y fiel a su estilo Rial disparó con picardía: "Pobre pibe, me da lástima. Creo que La Bomba está un poco desbordada, vi la pelea al aire, me parecieron innecesarios los gritos, creo que Mica tiene derecho a decir que no la conoce”, dijo el conductor en relación a la pelea en el piso del Bailando entre la cantante y la modelo Micaela Viciconte.

"La Bomba es un clásico, pero pelearse así no me pareció bien. Están todos muy nerviosos, el pibe quería llorar. La madre lo obliga a besar a las minas, pero la mitad de la gente dice que es gay; lo ponen en un lugar de mierda, tiene derecho a hacer lo que quiera", expresó Jorge y sacó a relucir un rumor que corre detrás de escena.