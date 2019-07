Flor Vigna confió que está arrepentida de haber apoyado a Juan Darthés cuando fue acusado de abuso sexual por varias mujeres. Aseguró que el movimiento de actrices feministas que defendieron a la actriz la obligó a repensar su postura y que la enfrentó a una “Flor machista”.

De acuerdo a lo que publicó el sitio El Trece, Flor Vigna fue a una de las invitadas a Almorzando con Mirtha Legrand. La conductora le recordó que en su programa había tenido una postura a favor del actor acusado por su colega Thelma Fardin por violación. “Vos estuviste en el programa con Darhtés”, comentó la Chiqui y lanzó: “¿Qué opinás del caso Darthés?”.

“Me da mucho desprecio, es una buena palabra”, respondió Vigna para dejar en claro su nueva postura respecto a la consideración que tuvo en su momento con el actor. “Yo cometí el error en tu programa de dejarme llevar. Por todo el movimiento me enfrenté a una Flor machista”, explicó la bailarina.

Para graficar el pensamiento machista que tenía, Flor recordó que cuando era más joven “iba a ver a Julio Bocca y salía a la una de la mañana. Entonces me vestía como un chaboncito y esperaba el bondi. Y pensaba que si a otra le pasaba algo era porque se vestía diferente. Y que a mí no me iba a pasar nada porque me vestía como un chabón”, señaló.

Vigna admitió que el auge del colectivo Actrices Argentinas colaboró para combatir sus prejuicios y hoy en el Bailando no tiene problemas en mostrar su cuerpo. “Me redescubrí con el movimiento. Me di cuenta que me tapaba porque creía que había que taparse y por ahí yo no quería. Yo no voy a hacer menos o mas por un baile sexy”, completó.

El momento en que Flor Vigna salió en defensa de Juan Darthés coincidió con que ambos compartieron la ficción Simona. Allí apoyó a su compañero y mostró una postura que generó polémica. “Está bueno contarlo, me toca trabajar con Juan en Simona y es increíble cómo lo defienden sus compañeros. Como compañero es excelente, como hombre es muy caballero, no para de hablar de su mujer. Es muy cuidadoso y por eso es tan exitoso y estuvo en tantas tiras”, comenzó Vigna.

“Por eso digo que si fuera una actitud que se hubiera dado tantas veces, no hubiera trabajado tanto. Está buenísimo que las mujeres alcemos nuestra voz, pero también una chica que por un caso mediático… el mundo mediático es muy raro, las intenciones son muy raras. Cualquiera empieza a decir cualquier cosa con tal de tener un minuto. No por ella lo digo, sino de ser conscientes”, agregó la finalista de Bailando 2017 en aquella mesaza.