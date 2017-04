Porfiado: no vendió una sola entrada y actuó para las sillas vacías

"Maestro, no sé cómo decírselo, pero esta noche en la sala no hay ni una sola persona", le soltó la cajera del “Teatro del Popolo”, en Gallarate, al veterano actor Giovanni Mangiano. Pero el hombre no se deprimió: se vistió como en sus mejores noches y dio el espectáculo a sala vacía.

"Voy al escenario, el espectáculo esta noche se hace igualmente", respondió el hombre de 40 años de trayectoria en el espectáculo italiano.

La obra, denominada "Improvisaciones de un actor que lee", fue filmada por el encargado de iluminación de la sala con su teléfono celular.

"Mongiano es un grandísimo actor. Ha recitado la obra completa, con puntos y comas. Ha actuado como si estuviera completamente llena toda la sala. Fue increíble", contó luego el técnico, que fue el único testigo del show.

Quizás de acá en más, con la repercusión que ha tomado la solitaria actuación del actor porfiado, Mongiano tenga más éxito en las boleterías.