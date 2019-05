Presentan el libro “Luisito”, sobre Luis Alberto Spinetta

Este viernes a las 19.30, en el Espacio Cultural Universitario (San Martín 750), presentan el libro Luisito, de Jorge Kasparian. El título compila 30 entrevistas a músicos, colaboradores y amigos de Luis Alberto Spinetta.

Junto al autor estarán Roque Di Pietro (editor), “Pototo” –Mario Dalessandro, odontólogo de Spinetta y destinatario de la canción que tiene el mote en el título– y el periodista Juan Cruz Revello.

Además, habrá música en vivo con el tecladista Claudio Cardone.

La entrada es libre y gratuita.

Luisito. 30 entrevistas al universo Spinetteano no tiene ninguna pretensión literaria, no cuenta la historia del Flaco, no es una biografía, tampoco un ensayo, no se analizan canciones ni discos; son solo desgrabaciones de las entrevistas que Jorge Kasparian hizo en su programa de radio, en Córdoba.

En la presentación se podrán adquirir ejemplares y remeras de diseño.