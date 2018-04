Presentan el libro Mickey en Brandenburgo, de Marcelo Britos

Este miércoles a las 19, en el en el edificio de San Cristóbal Seguros, Italia 646, el escritor rosarino Marcelo Britos presenta Mickey en Brandenburgo, su último libro.

Junto al autor estará el artista Jorge Molina, que pintará un mural en vivo. Además, habrá un show de flamenco a cargo de la bailarina Analía Duarte, el cantante Santiago Alustiza y el guitarrista Lisandro Bernardini. La entrada es libre y gratuita

Lanzado por Editorial Aurelia Rivera, Mickey en Brandenburgo reúne crónicas de viaje que entremezclan el arte y la historia.

“Esta selección de crónicas no es más que un puñado de reflexiones que han nacido más que nada del asombro y del entusiasmo por el arte, la política, la historia, y por supuesto, la literatura”, expresó el autor en relación al libro.

En la presentación habrá ejemplares a precio promocional, antes de su llegada a las librerías.

Sinopsis

“Este libro Es un Aleph desplegado, un mapamundi recorrido por unos ojos que son parte de un cuerpo, el cual no puede estar en más de un lugar por vez. Nos enseña a cada paso del viajero que el artificio no es una naturaleza, que las mercancías no son fetiches sino trabajo humano, que la historia de la explotación es contingente y no necesaria, que las cosas pudieron (y aún podrían) ser de otro modo. Aquí la crónica de viaje funciona como práctica desterritorializada de la crítica, ampliando el campo para una lectura sociopolítica de los espacios y geopolítica de las dislocaciones, capaz de desnaturalizar tanto el hacinamiento de la clase obrera como la acumulación de tesoros artísticos en las grandes capitales. Pero nada de todo esto será tan árido como el párrafo que el lector acaba de atravesar. Los datos brotan como si en vez de escribir ante una pantalla él estuviera en una charla de sobremesa regada por vinos exquisitos.”

Beatriz Vignoli.