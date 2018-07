Pura ternura: la foto de Paula Chaves amamantando a Baltazar

Paula Chaves se sumó a las listas de artistas que acompaña a Marley mientras viaja por el mundo. A la modelo y conductora le tocó Roma y hasta allí viajó con sus hijos, Olivia, de 4 años, y Baltazar, de 1 año y 9 meses.

Promotora de la lactancia prolongada, Chaves compartió una foto en pleno vuelo hacia la capital italiana mientras le daba la teta a su hijo.

Y hubo más: Paula mostró una divertida imagen del viaje junto a su hijo e hija.

“Yo apelando a toda mi creatividad para inventar juegos en un avión”, escribió, señalándose y otro apuntando a su hijo, un “bebé con muchas pilas”. Y también señaló a su compañero de vuelo, al que llamó “el pobre hombre que no solo no durmió, sino que no le andaba la tele”.