Qué hacemos con la torta: plantaron a famoso a días de su boda

Tomasito Süller decidió suspender su boda con Guido Suller. Según lo anunciado, el casamiento estaba previsto para el 14 de febrero de 2018, en el Día de los enamorados. Pero ahora, ese plan quedó cancelado.

"No me caso con Guido por decisión propia", le dijo Tomasito a TN Show. Explicó que está indignado porque Guido se reconcilió con su hermana, Silvia, en el programa Cortá por Lozano.

"Yo pensé que había cambiado pero no, porque siempre pasó lo mismo. Cuando se habla con Silvia se enferma y es otra persona totalmente opuesta a la que yo quiero. Me siento triste, pero mejor que haya pasado esto ahora que no me mudé, porque yo estoy en Córdoba y no allá, viviendo en su casa", continuó.

"No quiero que esta historia sea una remake y ya sé cómo termina todo... mal. Pero como esa señora está muy mal de la cabeza y él prefiere hablarle, yo prefiero estar lejos, porque ya no compro ese combo enfermizo. Es lamentable, pero es mejor así", cerró Tomasito.

Si bien el día de la boda estaba fijado, todavía no tenían fecha en el Registro Civil