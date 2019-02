¿Qué hacemos este domingo?

La agenda de domingo trae música, teatro, cine, cultura y salidas.

De 14 a 19, se pueden visitar los espacios de El Jardín de los Niños. En el Parque Independencia. Entrada: 30 pesos.

De 15 a 21, se puede visitar la muestra Aquellos bárbaros. Con curaduría de Lucero María Elena y Xil Buffone. A las 19 comienza un recorrido guiado. En el Museo Castagnino, avenida Plellegrini 2202. Gratis. Aporte sugerido: 30 pesos.

A las 18, en “la gratis” se exhibe Antes del amanecer (1995) Con Ethan Hawke y Julie Delpy. Dirección: Richard Linklater. Drama. Comedia. EE.UU. En El Cairo cine público, Santa Fe 1120.



A las 18, nuevo encuentro del ciclo Hoy en mi barrio en la vereda. Habrá juegos y actividades para disfrutar a toda edad. Organiza el Ministerio de Innovación y Cultura de Santa Fe. En el Parque del Mercado, Gutiérrez y Cepeda. Gratis.

A las 19, función de títeres y magia para toda la familia con El Mago Ray Cristian. Organiza Titiriteros Rosarinos. En la Plaza Ciro Echesortu. En caso de lluvia se pasa a la vecinal La República, 3 de febrero al 4900. Entrada a la gorra.

A las 20, celebración de carnaval en el Sudoeste. Con la participación de las comparsas del distrito y el cierre musical estará a cargo de La Esencia de la Cumbia. En Arijón y España. Gratis. Se suspende por lluvia.

A las 20.30, se exhibe El imperio de los canallas (Le soleil des voyous, 1969). Con Jean Gabin, Robert Stack, Margaret Lee y Jean Topart. Dirección: Jean Delannoy. Drama, policial. Francia. En Espacio Arteón, Sarmiento 778.



Entre los estrenos de la semana, Feliz día de tu muerte 2 (Happy Death Day 2U) Con Israel Broussard y Jessica Rothe. Dirección: Christopher Landon. Terror. Ciencia ficción. Acción. EE.UU.

A las 21, nuevo encuentro de The Beatles in jazz: canciones de The Beatles interpretadas en formato jazzístico. Con Rocío Giménez López (piano), Fermín Suárez (contrabajo) y Martín Fernández (batería). En BeatMemo, Oroño y Güemes.

A las 21.30, función del espectáculo Humores de Verano. Con Nadia Juárez, Joan Méndez y Laura Méndez. En Kika Arte en bar, Urquiza 1580.