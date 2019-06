La agenda de domingo de Rosario3 trae música, teatro, cine y cultura.

De 10 a 20 se puede recorrer la 15º Feria de Librerías de Viejo de Rosario. Se exhiben y ofrecen a la venta libros usados, antiguos, fuera catálogos, raros y primeras ediciones de todas las disciplinas. En el CC Fontanarrosa, San Martín 1080. Gratis.

A las 16, el Grupo Teatrón presenta Como papel mojado. Organizan Titiriteros Rosarinos Auspicia Municipalidad de RosarioEn las Cuatro Plazas, Provincias Unidas y Mendoza. Función a la gorra. Se suspende por lluvia.

De 16 a 21, muestra de los Talleres y Experiencias que se desarrollan en el Centro de Expresiones Contemporáneas. En el CEC, Paseo de las Artes y el río. Gratis.

Desde las 16, se invita a seguir el partido que disputarán Argentina y Catar por Copa América en la gran pantalla del Museo del Deporte. Organiza el Ministerio de Innovación y Cultura de Santa Fe. En Ayacucho al 4800. Gratis. Se suspende por lluvia.

A las 16.30, en el Ciclo de teatro en la calle, Canciones en órbita presenta Pica la Tierra. El geólogo espacial Auroro Investiguetti y la botánica Florida Paciencia realizan todos los viajes que se pueden emprender entre las paredes de un laboratorio. En la Plaza Libertad, Mitre y Pasco. Función a la gorra. Se suspende por lluvia.

A las 16.30, la Compañía Catalejo presenta la función de la obra de títeres Un viaje fantástico. Dirección: Diego Percik. Organiza el Teatro de Títeres La Hormiga. En el Centro Cultural La Nave, San Lorenzo 1383.

A las 17, función de la obra infantil Gato Blanco, Gato Negro. Un espectáculo de circo y humor físico-visual, que combina acrobacias n piso, acrobacias de dúo, danza y malabares. Con Paula Melisa Zapata y Javier Casali. En IDAE Rosario, Entre Ríos 840 (PA)

A las 18, en “la gratis”, se exhibe Nos habíamos amado tanto (1974). Amarga crónica de la historia de Italia, desde la posguerra hasta los años setenta, narrada a través de un grupo de amigos de izquierdas que se conocieron cuando en 1944 lucharon contra los nazis. Con Nino Manfredi, Vittorio Gassman y Stefania Sandrelli. Dirección: Ettore Scola. Drama. Itralia. En El Cairo cine público, santa Fe 1120.

A las 18, en el marco del ciclo Futuras generaciones, concierto de Joel López en guitarra y el Dúo López-Igarza integrado por Ledy López en canto y Germán Igarza en piano. En la sala central del Museo Castagnino, Av. Pellegrini 2202. Capacidad limitada. Bono contribución: 20.

A las 19.30, el bajista y compositor Franco Fontanarrosa Paraíso a la miseria, su nuevo proyecto. Lo acompañan Martín Pantyrer (clarinete bajo), Carto Brandán (batería), Guillermo Rubino (violín 1), Rodrigo Beraldi (violín), Mariano Malamud (viola) y Benjamín Báez (cello). En el Túnel 4 del CC Parque de España, Sarmiento y el río.

A las 20, función de Estar sentados lo menos posible. Con Lorena Concari, Jorge de la Rosa y Soledad Verdun. Dirección y dramaturgia: Soledad Verdun. En el Teatro del Rayo, Salta 2991.

A las 20, función de la comedia De cómo estar juntos. Con Camila Olivé, Juan Pablo Yevoli, Juan Nemirovsky, Ofelia Castillo, Leila Esquivel y Juan Biselli. Dirección: Romina Tamburello y Paola Chávez. En el teatro de Plataforma Lavardén, Mendoza y Sarmiento.

A las 20, función de La medicina de Molière, obra ganadora de Comedia Municipal Norberto Campos. Adaptación de textos de Denise Almeida y Adrián Giampani. Con Manuel Baella, María Victoria Franchi, Cristian Medrano, Magdalena Perone, Fernando Porcel y Mario Vidoletti. Dirección: Adrián Giampani. En La Comedia teatro municipal, Mitre 950. Gratis. Capacidad limitada.

A las 21.30, nuevo encuentro de The Beatles in Jazz. Canciones de los Fab Four en formato jazzístico. Con Rocío Giménez López (piano), Fermín Suárez (contrabajo) y Martín Fernàndez (batería). En BeatMemo Pub, Oroño y Güemes.

Entre los estrenos de la semana, El emperador de París (L'Empereur de Paris). Con Vincent Cassel, Olga Kurylenko, Freya Mavor y August Diehl. Dirección: Jean-François Richet. Drama histórico. Francia.