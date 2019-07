Martín Baclini se convirtió en uno de los personajes centrales de Showmatch, no sólo por su desempeño en la pista sino por su simpatía que, evidentemente, conquistó tanto al público como al mismo Marcelo Tinelli. Así, ambos le dedican un extenso capítulo a su encuentro previo a la performance y también posterior, en donde intercambian mucho humor.

Anoche, luego de bailar el ritmo Grandes éxitos, el empresario se sorprendió cuando apareció de fondo una foto de su pasado. En la imagen se lo ve mucho más joven vestido de juez de línea. A su lado está el árbitro Claudio Martín y, curiosamente, alguien muy conocido en Televisión Litoral: Pablo Gavira. Sí, el periodista de la casa es parte de la imagen también con el uniforme correspondiente.

El novio de Cinthia Fernández admitió que fue asistente de árbitro de fútbol en Central Córdoba. Claro, por esos días, también el “Gato” Gavira se formaba en la materia. Evidentemente, fueron compañeros.

Ahora! Aparece una foto de Baclini como juez de línea de fútbol profesional ������ #SuperBailando2019 @cinthifernandez pic.twitter.com/nrT6egUPhw — ShowMatch (@Showmatchtv_) July 30, 2019

La foto de los tres estuvo al aire varios minutos y dio lugar a que se hablara del cambio de look del actual bailarín rosarino, quien admitió: “Un día me miré en el espejo y me dije ‘uy que complicado que estás’”, aseguró.

“Me hizo un injerto. No sabés lo que era yo. Eso es un lujo”, contó Baclini, mientras señalaba la foto del recuerdo.