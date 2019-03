Qué le pasa a Tinelli cuando repasa los programas en los que cortaba polleritas

Los tiempos han cambiado por la lucha de las mujeres por sus derechos y ese marco también abarca al conductor televisivo Marcelo Tinelli, que en una entrevista confesó cuáles son sus sensaciones cuando repasa las imágenes de archivo de los programas en los que recortaba polleritas de las participantes y las dejaba en ropa interior.

El corte de polleritas a las participantes era una de las costumbres en las primeras ediciones del Bailando, acompañado de algunas frases por parte de Marcelo Tinelli del estilo “relájate y gozá”.

“Hoy lo veo y me da vergüenza, no me gusta eso para mí y para hoy", confió el “Cabezón” en una entrevista con el programa Basta de todo.

Aunque luego aclaró: “Que me digan «en 2007 cortabas polleritas» a mí no me ofende. Yo lo hacía, a mi mujer también se lo hacía y nos reíamos. Alguna dijo «no, yo no quiero». Bueno, perfecto. Había otras que sí y yo las cortaba y las tiraba para arriba”.