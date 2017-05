Qué lugar ocupa Mirtha Legrand según la hija de Santiago Del Moro

Santiago del Moro contó una divertida anécdota en su programa de radio “El Club Del Moro” y reveló que su hija Catalina de 6 años citó a Mirtha Legrand en una clase de historia.

El conductor dijo que Cata había llegado del colegio con un mensaje de su maestra que decía: "Hoy, mientras explicaba la Revolución de Mayo a los chicos de primer grado, hablábamos de nuestra forma de gobierno y les aclaré que a diferencia de muchos países, nosotros nunca tuvimos reyes. A lo que Cata me interrumpe muy seria y me dice: pero ahora sí tenemos una reina. Yo pensaba que la nena me lo decía por Máxima y le pregunté: ¿Quién es la reina Cata? y muy segura me dice: Mirtha Legrand”.

Del Moro siempre hizo pública la admiración de su hija por la Diva de los Almuerzos. Comprometida con la situación, hace poco la Chiqui le envió un costoso regalo a la niña, un reloj-anillo de su colección de joyas.