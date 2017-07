Que no se escuche: en un país prohibieron la canción "Despacito"

No es la primera vez que las autoridades malasias prohíben una película o espectáculo apelando a la moralidad pública. En marzo, la Comisión de Censura de Películas vetó el estreno de la última adaptación de "La bella y la bestia" por la aparición de un personaje homosexual, aunque días después rectificó y permitió su proyección. En 2014 la misma Comisión impidió la proyección de "Noé", de Darren Aronofsky, por considerar que la cinta era contraria al islam.

Salleh Said Keruak, ministro de Telecomunicaciones, anunció este miércoles por la noche esta decisión tras una reunión del panel de evaluación de la radio estatal Televisyen Malaysia (RTM), que acordó retirar el permiso para la difusión del tema.

