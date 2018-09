Qué piensa el Chino Volpato sobre los dichos de Dady Brieva

El Chino Volpato, uno de los integrantes del trío humorístico Midachi, habló sobre las polémicas declaraciones de Dady Brieva, quien pidió que la gente la "pase realmente mal" para que no vuelva a votar al gobierno nacional. Dijo que su compañero "pisó el palito" y que el conductor del programa televisivo "fue astuto" al pedir su opinión sobre la situación económica. Además, contó que en el camarín explicó a él y a Miguel Del Sel qué quiso decir.

Entrevistado por el periodista Alberto Lotuf (A Diario, Radio 2), Darío "Chino" Volpato señaló que habían aclarado que iban al programa Podemos Hablar "para vender entradas, no para hablar de política". "Últimamente tenemos que aclararlo a los productores porque sinceramente no nos dedicamos a eso. Sé lo que piensa y siente Dady y también para qué lado se involucró Miguel (Del Sel). Aparte, no te dejan profundizar. Uno necesita títulos y pisamos el palito. Llevamos años en esta carrera, a veces pisamos el palito", subrayó.

Según el Chino, una vez que terminó el programa, Dady comentó en el camarín a él y a Del Sel que quería que "los políticos la pasaran mal por la mala praxis" de las medidas tomadas. "Lo quiso llevar por ese lado. No voy a defender lo indefendible", añadió.

Además, reflexionó sobre las constantes consultas a los artistas sobre política. "Si miran la televisión, son pocos los contenidos artísticos. (La política) es lo que más mide hoy. El otro día estuvimos en el programa de Mariana Fabbiani y ella nos comentó: «Menos mal que vinieron porque no estoy preparada para lo que me está sucediendo. Vienen políticos todo el tiempo y no soy periodista de ese tipo»", subrayó.

"La política se transfiere a los que se dedican a hacer reir. Ante la mala praxis (de las medidas) los usan como herramientas, o se dejan llevar los mismos humoristas a decir cosas que ellos (los políticos) no se animan. Es complicado", amplió el integrante de Midachi.

Ante la pregunta del periodista Juan Junco sobre el impacto de las declaraciones de Dady en las boleterías, el Chino respondió: "No se siente. Sí sentimos el golpe después del dólar (la devaluación). Hay, además de argentinos, uruguayos, chilenos y paraguayos en la platea".

"Los políticos son grandes comunicadores. No seamos ilusos, salgamos de esto. Pensemos en un país diferente sin atacarnos. Esto (la situación económica) no la hicieron los artistas. Fue culpa de una metodología de grupos políticos. Después te das cuenta que no sólo no sos político sino que perdés lo que ganaste con el afecto del público, como le pasa a Alfredo Casero", concluyó.