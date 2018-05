¿Quién es el novio rosarino de Cinthia Fernández?

Parece que la bailarina Cinthia Fernández empieza a dejar atrás el desengaño amoroso con el futbolista Matías Defederico, y también parece que el culpable de esa situación es un rosarino. El periodista de chimentos, Ángel De Brito, publicó en su cuenta de Twitter fotos de Cinthia a los besos con un joven, que luego aseguraron que se trata de un joven empresario de Rosario.

Según contó De Brito en su programa Los Ángeles de la Mañana, que se emite por El Tres, el nuevo enamorado de Fernández es Martín Baclini, un hombre de 35 años que es propietario de una conocida tienda de la ciudad.

Según sus posteos en la red social Instagram, Baclini dedica muchas horas al gimnasio y a la vida con sus amigos. También posteó fotos en un avión privado.

Una publicación compartida de Martin Baclini (@martinbaclini) el 23 Ene, 2018 a las 4:58 PST

Volviendo a casa! Una publicación compartida de Martin Baclini (@martinbaclini) el 2 May, 2018 a las 6:56 PDT

La bailarina habló de las imágenes que publicó el periodista y dijo que "a mí no me sorprendieron las fotos. La verdad es que no estoy haciendo nada malo. Fui a comer con dos amigos y cuando se levanta uno, qué casualidad, me sacaron las fotos".

Acerca del empresario rosarino, admitió: "Martín estuvo siempre en mi grupo de amigos, pero yo no salía cuando estaba en pareja. Ese fue un error mío, criticado hasta por mi expareja".