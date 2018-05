¿Quién le gusta? Sol Pérez opinó sin vueltas sobre cada jugador de la selección

Sol Pérez analizó jugador por jugador a los 23 convocados de Jorge Sampaoli para representar a la selección argentina en el Mundial de Rusia. Claro que el análisis no fue futbolístico y sobre si es justa su presencia en la lista, sino que apuntó al aspecto de cada uno como hombre y opinó en base a sus gustos personales.

El ping-pong fue en un programa radial de Buenos Aires llamado El show del espectáculo y comenzó con la chica del clima aclarando: "Los que tienen mujer e hijos ya para mí no existen”. Allí empezaron las opiniones puntuales, donde no faltaron elogios pero también hubo sinceridad si alguien no le atrae fisicamente.

Armani: No me gusta pero con la novia que tiene se ganó un 10.

Caballero: No es mi tipo.

Guzmán: No soy mucho de los arqueros.

Mercado: No es mi estilo.

Fazio: No es mi estilo.

Otamendi: Bastante bien.

Acuña: No es mi estilo.

Tagliafico: Interesante.

Rojo: Interesante.

Ansaldi: No lo tengo.

Salvio: No es mi estilo.

Mascherano: Me encanta, me gusta su forma, me da a luchador, me da como a los jugadores de antes que se rompían las manos, el tobillo e iban a jugar sin tobillo.

Lanzini: Es interesante.

Biglia: No.

Lo Celso: Interesante, me da muy tímido, muy bebé.

Di María: Siempre me gustó, lo veo como a Mascherano, rústico, a mí me gusta el hombre que va a la guerra, me gusta que sea bien chongo.

Ever Banega: No.

Meza: No está mal Meza.

Pavón: Bastante bien.

Messi: No es mi estilo.

Dybala: No me cierra.

Agüero: No es mi estilo.

Higuaín: Es como Dybala.

Sampaoli: No.