Quique Estevanez habló de la denuncia de Calu contra Darthés

Tras el escándalo que desató la denuncia pública por acoso sexual de Calu Rivero contra Juan Darthés, Enrique Quique Estevanez, productor de Dulce amor, la ficción en la que coincidieron ambos intérpretes, contó por primera vez lo que vivió durante las grabaciones.

"Calu me vino a ver sobre el final de la tira, ya que nosotros teníamos arreglado que se iba dos meses antes a estudiar inglés, y me dijo que estaba incómoda y que no iba a volver, no me dio explicaciones", dijo Quique Estevanez, en declaraciones que reproduces Teleshow y Clarín.

En diálogo con Agarrate Catalina, Estevanez agregó que organizó una reunión entre las dos partes dado que Rivero le pidió no referirse al tema: "No hablé de ese tema con Darthés. Calu no quería hablar de eso. Yo le ofrecí juntarla con Darthés, pero no quería saber nada".

El productor deslizó que se ilusiona con un encuentro entre calu y Darthés. "Sería lindo que Darthés y Calu Rivero se reúnan y hablen. En definitiva, sería lindo que no pasen estas cosas", dijo.