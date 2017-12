Raquetazo al corazón: habría crisis entre Pampita y Pico Mónaco

Lo que comenzó como un débil rumor terminó en versión "casi confirmada": Pampita. Carolina Ardohain y Juan "Pico" Mónaco están atravesando una crisis de pareja.

En el programa Los ángeles de la mañana, que conduce el periodista Ángel de Brito y seguís por la pantalla de el Tres, hasta se habló de separación.

"No puedo hacer ningún comentario y espero que lo respeten", dijo Pampita esta madrugada, a la salida del Bailando 2017, donde oficia de jurado.

"Me imaginé que me iban a preguntar, y la respuesta es que no tengo nada que contarles y me voy a mantener así. Es lo único que les puedo decir", comenzó la modelo. En otras palabras, no negó la versión.

Para más datos, a la versión “casi confirmada” se sumó el rumor de que habría una tercera en discordia.

El mismo De Brito deslizó en su programa que se trataría de María Sol Pérez.

El portal Ciudad.com consultó a "la chica del clima" sobre el rumor y la ex participante de Bailando por un sueño respondió: "Nunca le mandé mensajes a Pico. No tengo ni su teléfono, así que imagínense lo que es esta locura. Juro por mi abuela que no tengo el teléfono de Pico. Por otro lado, él jamás me envió ningún mensaje a mi celular."

El indicio más llamativo de "crisis" fue que Pampita y Pico ya no se mandaban mensajes ni gestos de amor desde las redes sociales.

Casualmente, el tenista eligió su cuenta de Twitter para referirse al tema.