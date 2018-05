Reapareció Zulma Lobato e hizo un pedido desesperado ante los tarifazos

Reapareció Zulma Lobato en los medios, pero no lo hizo por un motivo agradable o divertido. La mujer se sumó a un reclamo por los tarifazos que implementó el gobierno nacional y dijo que ya no puede “pagar el alquiler”.

“No puedo más. Me vino 1500 de gas y 1500 de luz. Me está matando. Estoy pagando 6500 de alquiler, ya no puedo más”, explicó la mujer, que años atrás irrumpió en la televisión.

Luego se quejó: “Encima estoy prohibida en todos los canales. No me dejan hablar en ningún canal, porque todos tiran a favor de este gobierno”.

“Estoy mal porque no llego a fin de mes. Ayer fui al supermercado y gasté mil pesos para mí y la perrita, y no compré nada. No sé hasta cuando voy a poder pagar el alquiler, porque cada vez me piden un poco más”, expresó en Radio La Plata.