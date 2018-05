Rial habló de la crisis que atraviesa con Morena, y Morena contestó

Sigue el culebrón familiar de los Rial. En esta entrega, Jorge, habla de la crisis que atraviesa con su hija, Morena; y Morena lanza una dura advertencia. Parece la sinopsis de una serie de Netflix, pero no, es la vida real. O algo bastante parecido. Este lunes el conductor de Intrusos –el programa que emite América– se refirió al “difícil momento” de la menor de sus hijas y, por Instagram, la joven respondió: “Todo vuelve”.

Este lunes Rial abrió su programa con un descargo sobre las acusaciones de Morena, que lo había tildado de “mal padre” y falto de escrúpulos a la hora de hacer dinero. “Quiero decir que sentí mucha vergüenza y todavía la siento. Siento vergüenza porque está mi hija en todo esto, que la amo profundamente, más allá de cualquier discusión, las cosas que dijo, que ustedes saben y que me dolieron, me llenaron de angustia y me pusieron muy mal. Sé que no está pasando un buen momento. Sé que tiene algún problema y estoy preocupado por su salud, estoy preocupado por el entorno que tiene", aseguró el periodista.

El descargo llegó después de que Morena ventiló un audio en el que se lo escucha a Rial muy enojado con la joven porque no estudia y porque se la pasa viajando a Córdoba –provincia que calificó “de mierda”– con su novio, Facundo Ambrosioni.

Mientras hablaba a la cámara, la muchacha subió una historia de Instagram con el siguiente texto: “La gente falsa son amables solo cuando les conviene. La gente realmente amable sale de su camino para ayudar a otros. Todo vuelve”.