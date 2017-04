Ricardo Arjona se retiró molesto en medio de una entrevista en vivo en la CNN

El cantautor guatemalteco Ricardo Arjona se retiró molesto en medio de una entrevista en un programa de la CNN. La conversación había comenzado en un tono ameno con un recorrido por su carrera hasta que una pregunta del conductor le cayó mal y se fue.

Después de que Arjona contó como fue su crecimiento con la música el conductor del ciclo, Camilo Egaña le pregunto sobre las personas que critican su trabajo. Arjona se ofuscó y se retiró del estudio de grabación.

"Vos recopilaste las cosas malas que hablaron de mí, antes de escuchar mi disco. Eso me parece un pecado y te baja de la nube donde estabas; pensé que eras un comunicador bien intencionado. Yo creo que tendríamos que suspender la entrevista”, dijo molesto Arjona.

Egaña explicó que en realidad le interesaba saber por qué despertaba tantas pasiones encontradas, a lo que el cantante aún más enojado contestó: "Esas cosas no deberías de preguntármelas a mí, preguntáselo a ellos. Armaste un entrevista buscando quién odia a Arjona".

El diálogo siguió en un tono no muy amigable y después de un corte comercial Ricardo Arjona ya no estaba en el piso; se había ido sin despedirse. El conductor cerró el programa con el anuncio de la próxima gira del cantante “Circo Soledad” que comenzará en los próximos días en México y explicó: “Ricardo se ha retirado y se ha molestado con las preguntas que le he hecho. Quiero decir que no era para nada mi intención molestarlo. Mi interés era conocer por qué alguna gente lo critica de esa manera tan visceral" y concluyó: "Se ha levantado, lo siento mucho. Las puertas están abiertas para cuando quiera venir a CNN”.