Rocío Oliva reveló el motivo futbolero que detonó su separación de Maradona

El noviazgo de Rocío Oliva y diego Maradona se terminó hace algunas semanas. En realidad, la relación ya venía a los tumbos y ahora ambos dejaron en claro que ya no están junto. Sobre todo ella, que en una entrevista reveló el motivo futbolero que desencadenó el rompimiento.

Se sabe que Diego es de Boca y que Rocío es de River. Incluso ella juega en el equipo de fútbol femenino del club Millonario. A partir de eso, parece que la Superfinal de la última Copa Libertadores fue la gota que rebalsó el vaso.

"No la vimos juntos, él se levantó y dijo «en esta casa no se ve el partido», no lo podía creer, ahí entendí que ya estaba casi afuera de la casa de Gran Hermano, como yo llamaba a nuestra relación. No lo dudé un momento, le dije que entonces me iba, me armé un bolso y me fui", contó Oliva en una entrevista con La Página Millonaria.

"Está bueno ser así, siento que en todos estos años no cambié y pude seguir siendo yo, no me cambió ni un país ni un presidente, ni un viaje, ni Maradona. Eso lo viven los que me conocen y me hace bien que mucha gente tenga la chance de hablar conmigo y sorprenderse, lógicamente uno no puede generar ese vínculo con todos, pero son pequeñas satisfacciones cotidianas que me hacen bien en mi día a día", agregó.