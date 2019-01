Rolo Sartorio pidió disculpas por su “chiste desubicado”

A través de un texto que publicó su cuenta de Instagram, Rolo Sartorio pidió disculpas por sus declaraciones durante un show de La Beriso ofreció el último fin de semana en la ciudad cordobesa de Embalse.

Durante la presentación, el vocalista relató el supuesto encuentro entre un amigo suyo y una travesti.

“Fueron a cenar. Boliche. Terminaron en el departamento y entonces cuando se saca la ropa la chica tenía… (hace señas). Sí, ella le dijo ‘¡Sorpresa!’. Era re put…”, dijo Sartorio desde el escenario.

“Hoy está todo tan sensible… si todo lo que digo les cae como el ort… a todo el mundo, la verdad que se vayan todos a lavar el cul… y listo, ¿o no?”, lanzó después. En el relato también apuntó a otros colectivos, como el veganismo y ambientalistas, y a la clase política.

“Muchos perejiles que dicen que contaminan el río después cargan nafta Infinia... eso viene del petróleo y contamina, pero ellos no se dan cuenta. Ahí hay un vegano, bueno, retírese. Acá comemos asado, papá, asado y vino. Que no me rompan las pelotas”, lanzó.

Tras las críticas recibidas, Sartorio lo pensó mejor y escribió. “La verdad jamás pensé verme en un lugar que detesto. Digo que detesto porque para mí lo más importante es la libertad", comienza el posteo en Instagram, sólo visible para quienes lo siguen en la red social.

“La libertad de expresión, la libertad de poder elegir mi condición sexual y poder dejar que el otro sea libre de elegir de la misma manera. Hoy siento la necesidad de pedir disculpas por hacer un chiste desubicado, fuera de lugar y con el que mucha gente se puede sentir ofendida. Soy libre y respeto la libertad de todos, esta vez me equivoqué y pediré disculpas las veces que sea necesario”, continuó.

Sobre el cierre, Sartorio insistió con las disculpas y se “desligó” de sus propios dichos: “Perdón por mis dichos y mi actitud de ese momento. No es mi pensamiento”.