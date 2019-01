Insultos y exabruptos del cantante de La Beriso en un recital

Rolo Sartorio, líder de La Beriso, no tuvo reparos en expresarse durante un recital en Córdoba, en el que compartió una anécdota con el público con sesgo homofóbio y además insultó a políticos. La escena quedó grabada y el video está dando vuelta por las redes sociales.

De acuerdo a lo que informa el sitio de Radio Mitre, la banda de rock argentina se encuentra realizando una gira por todo el país con motivo de sus 20 años. Durante su presentación en Embalse, Córdoba, el cantante decidió contarle al público una historia vivida por un amigo suyo aunque buscó la complicidad de ellos para iniciar con su relato: “Hay niños”, dijo y agregó: “Salvo que levanten la mano… si no, no lo cuento! Son anécdotas de gira”.

En la narración que realizó terminó exponiendo comentarios ofensivos: “Fueron a cenar. Boliche. Terminaron en el departamento y entonces cuando se saca la ropa la chica tenía… (hace señas). Sí, ella le dijo ‘¡Sorpresa!’. Era re put…”.

A su vez, arremetió contra quienes los critican: “Hoy está todo tan sensible… si todo lo que digo les cae como el ort… a todo el mundo, la verdad que se vayan todos a lavar el cul… y listo, ¿o no?”, tras las opiniones que recibió al frenar los cánticos contra Mauricio Macri mientras brindaba un show en la cancha de Vélez.

“No podes hablar de nada hoy… están los pibes que se cag… de hambre pero no, no sé… pero que se vayan a la conch… de su madre. El día que me calle voy a dejar de cantar muchachos, tengo los huev… llenos. Manga de hijos de put…, hipócritas. Los de hoy, los de ayer y los de hace 50 años que nos vienen robando”, dijo respaldado por los aplausos de su público.

Después, fue contra los políticos: “Y después saltan pelot… diciendo que tenemos banderas políticas. ¿Qué banderas si nos están cog… hace 50 años, boludo? Dios mio… fundamentalistas. Chau, voy a cantar una canción y me voy a ir un rato porque empiezo a hablar y después me echan la culpa a mí, hijos de mil put…".

El video fue publicado por Activa FM y rápidamente se viralizó con muchas críticas hacia el exabrupto del cantante.