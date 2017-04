Rosario según la mirada de Joan Manuel Serrat

Entre imágenes de la ciudad, con vistas aéreas de la costa, Serrat habla de su relación con esta tierra y con el Paraná. “Yo le diría a la gente que fuera a Rosario sobre todo que viviera el río. Rosario no se entendería sin el río, habla constantemente, el río manda mensajes, genera una manera de ser determinada mucho más allá del puerto”, narra el Nano.

Rosario, Barcelona, el Negro Fontanarrosa y Joan Manuel Serrat, todo eso parece fundirse en un río que lo abarca y explica todo. O algo así. “Rosario no se entendería sin el río”, es finalmente lo que dice el cantautor catalán en un video que realizó la Secretaría de Turismo local.

