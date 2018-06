San Telmo Lounge celebra 15 años con un “concierto aniversario”

El septeto San Telmo Lounge celebra 15 años con un recital que recorre sus seis discos. El repaso no cronológico se organiza en reversiones de canciones y distintas formaciones que se articulan con una puesta en escena “en movimiento”.

El “concierto aniversario” es este viernes a las 21.30 en el Complejo Cultural Atlas, Mitre 645.

“Es un repaso por todos los discos concentrado en el repertorio vocal con cuatro instrumentales en el medio”, adelantó el guitarrista y compositor Martín Delgado en diálogo con Rosario3.com.

Según adelantó Delgado, este concierto no fue pensado como un mero recorrido cronológico de canciones, sino que cada composición tenga su lugar en el setlist en comunión artística con una puesta en escena (a cargo de Rodrigo Frías y Nico Saggini)

“Hay gente casi todo el tiempo en el escenario moviendo cosas. Hay biombos con proyecciones que entran y salen. Y todas esas visuales fueron pensadas para este show. Es una escena que se va moviendo”, contó el entrevistado.

Y por el lado de la música, el recorrido tampoco es estático. El también arreglista adelantó que habrá reversiones que se ajustan al sonido que forjó San Telmo Lounge en los últimos años en el que las llamadas “máquinas” de la primera placa dieron lugar a una agrupación con instrumentos electroacústicos.

“Las versiones nuevas tienen ese sonido más orgánico que te da una batería, por ejemplo. Pero también están pensadas para que, en ciertos momentos del show, haya muy poca gente en el escenario: un dúo, un trío; no es siempre todo el grupo”, señaló Delgado.



Década y media de tango

En esta década y media, San Telmo Lounge tuvo distintas formaciones que fueron del trío al quinteto hasta llegar a la actual estructura de siete integrantes. Y la incorporación a la banda estable de la cantante Laura Cardini terminó por definir la impronta de la banda que conforman también Lucas Polichiso, en teclados; Maxi Natalutti, en violín; Ariel Aguilar, en bandoneón; Sebastián Mamet, en batería; Tutu Rufus, en bajo; y Pablo Miechi, como ingeniero de sonido.

“Para nosotros es celebrar el hecho de estar 15 años en un grupo, con lo placentero que es eso pero también con lo complejo de sostener en el tiempo un proyecto. Bancar un proyecto del que no vivimos exclusivamente. Todo eso tiene un valor. Es el amor por esto, tanto el afecto entre los integrantes como por San Telmo”, sostuvo Delgado.

Y continuó: “Somos un grupo de músicos que propone una fusión de géneros donde la columna vertebral es el tango y donde todo lo demás puede pasar, tanto en el formato como en la incorporación de músicas. Pero lo que no se puede cambiar es: el tango y el nombre”, apuntó, entre risas, el músico.

Y si bien “el tango y el nombre” constituyen el marco, es “la permanente innovación” el combustible que motoriza al grupo. Ese apetito empujó a la banda a pensar en un disco conceptual, un registro sonoro inédito hasta la fecha.

“Ya tenemos varias canciones en demo y el nombre es Tango animal. La temática que las atraviesa es la conducta humana relacionada con algún animal. Y esa novedad (la de hacer por primera vez un disco conceptual) es lo que nos motiva. Si no hubiera un chiste extra, no me movilizaría tanto”, cerró Delgado.