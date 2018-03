Santiago Bal se mostró mimoso con su nueva novia de 24 años

Qué Fede Bal ni Fede Bal. El verdadero galán del momento es su padre, Santiago, que a los 82 años consolida su noviazgo con Claudia "Calu" Pulignano, de 24 años.

Este fin de semana, pro caso, se los vio muy mimosos en un conocido restaurante porteño, adonde fueron con la madre de ella.

Hace unos días Bal contó en la televisión que fue ella quien lo fue a buscar a la salida del teatro en Mar del Plata y lo invitó a salir por primera vez.

“Le dije que si podía hablar con él, le conté que era su admiradora y si podíamos ir a tomar algo juntos”, sostuvo ella, también presente en el programa.

Claudia dijo que es actriz y que participó del programa Combate. “Yo sé lo que siento y nunca me importó lo que diga la gente. Yo tengo sentimientos con él. A mí me encanta la tele igual, pero en este caso no es por la tele”, agregó.