Se agranda la familia Rial: el notición de Morena y Facundo Ambrosioni

El novio de Morena Rial, Facundo Ambrosioni, cumplió 19 años, hubo festejo y anuncio. ¡Se comprometieron!

Tras los festejos, el jugador de Temperley, oriundo de Córdoba, escribió un posteo en Instagram en el que anunció una sorpresiva noticia: "Bueno antes que termine el día le quería decir gracias a todos lo se tomaron un tiempo para saludarme por mi cumpleaños, a mis amigos que pudieron venir a visitarme y hacerme pasar un hermoso día".

"Otro año lejos de mi familia, de mi seres queridos, de amigos, unos de los años más difíciles que me tocó vivir en estos 19 años, pero sé que se vienen muchas cosas buenas y lindas", agregó.

Luego, le dedicó unas tiernas palabras a Morena: "Creo que encontré a la mujer que cambió mi vida, que me hace ver las cosas de otra manera, que me aconseja, me acompaña, está siempre pendiente de si estoy bien, de cómo va en cada entrenamiento".

"Es una mujercita que tiene errores y se confunde como cualquier ser humano, –admitió Facundo– pero es de fierro. Por eso hace unos días decidimos comprometernos porque esto es para siempre. ¡Gracias por todo amor, no me faltes nunca!".