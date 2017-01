¿Se besaron en la boca? Mirá el video de Silvina Luna y el Polaco

Que sí, que no. El romance entre Silvina Luna y el Polaco es un rumor que cada vez toma más forma... de corazón. Si ellos lo negaron varias veces , ayer se difundió una imagen que los muestra muy pero muy cerca.

¿Qué te pareció la nota?

No me gustó 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Me gustó

Compartilo