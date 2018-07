Se conoció el apodo que Nicole Neumann le puso a Mica Viciconte

Se ve que Nicole Neumann se especializa en poner apodos despectivos a otras mujeres. Es archiconocido que bautizó como “Muqui” (por mucama) a a Pampita y ahora se filtó cómo llama a Mica Viciconte, la actual pareja de su ex Fabián Cubero: “Mostra”.

Quien lo reveló fue Ivana Figueiras, amiga de Poroto Cubero, en una entrevista con Intrusos. Cuando le preguntaron por Nicole, respondió: “De la falsa vegana no hablo. la verdad es que los audios no me sorprenden. La gente agresiva no me interesa. En general hay gente que es de la lengua para fuera: 'la mejor madre, la mejor esto…'. Las cosas de a poco salen a luz”.

Y luego agregó: “Si hay algo que no me interesa es esa persona. Es una persona extorsionadora, tengo mensajes gravísimos de ella. ¿Qué podés esperar de una persona así? Es eso. Uno es lo que refleja, ¿no le ves la cara?”, redobló la apuesta Figueiras.

Entonces, se filtró lo del apoco: “Es ilógico, ¿por qué voy a traicionar a un amigo? Él me mostró un montón de mensajes no solo contra él, contra mí también y lo mismo con la pareja de Fabián: 'Mostra, esto, lo otro'. Pobre, la verdad a mí la gente mala, tóxica, agresiva… afuera. Me da pena”.