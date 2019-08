Todos hablan de ella. Una figura inevitable es Jimena Barón. Esta vez, fueron dos colegas quienes expresaron qué piensan y sienten sobre su constante exposición. ¿Qué dijeron?

De acuerdo a lo que informó el sitio El Trece, Marcela Kloosterboer salió a opinar sobre la foto que compartió la intérprete de “La Cobra” en las redes.

“Cada una se empodera como le sirve y como quiere. Nadie es quién para decirte cómo te tenés que sentir segura con vos misma. Si lo hacés mostrando tu cuerpo, bienvenido sea. Jimena trabaja un montón para tener ese cuerpo y está feliz, le gusta mostrarlo y le sirve", manifestó la actriz en diálogo con el programa “Agarrate Catalina".

“Entre nosotras deberíamos ser más solidarias, se dice mucho de la sororidad, pero no se practica”, sostuvo.

En ese sentido, Calu Rivero también salió a defender hace unos días a trás a la cantante. "Me gusta tu libre rebeldía, me gusta tu imperio al amor propio, me gusta tu goce por vivir con verdad, me gusta que seas imperfectamente perfecta como todas, me gusta tu coraje de vivir tu vida y que pases tu tiempo ahí. Me gusta tu almita Jimena Barón, siempre siempre deseándote lo mejor”, escribió en uno de los posteos de Jimena.