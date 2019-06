Dolor y gloria

Un director de cine en su ocaso. Los primeros amores, los segundos amores, la madre, la mortalidad, un actor con el que el director trabajó, los sesenta, los ochenta, la actualidad y el vacío, el inconmensurable vacío ante la imposibilidad de seguir rodando. Habla de la creación, cinematográfica y teatral, y de la dificultad de separar la creación de la propia vida".

Actúan: Penélope Cruz, Antonio Banderas, Leonardo Sbaraglia, Cecilia Roth, Asier Etxeandia, Raúl Arévalo, Susi Sánchez, Eva Martín, Julián López, Julieta Serrano, Pedro Casablanc, Nora Navas, César Vicente. Género: Drama.

Nadando por un sueño

En los corredores de su piscina municipal que Bertrand, Marcus, Simon, Laurent, Thierry y el otro entrenan bajo la autoridad de compararse con Delphine, antigua gloria de las cuencas. Actúan: Noée Abita, Mathieu Amalric, Jean-Hugues Anglade, Leïla Bekhti, Guillaume Canet, Mélanie Doutey, Virginie Efira, Anderz Eide. Género: Comedia.

4D X-MEN Dark Phoenix

Los X-MEN enfrentan a su enemigo más formidable y poderoso: uno de sus miembros, Jean Grey. Durante una misión de rescate en el espacio, Jean casi muere al ser alcanzada por una misteriosa fuerza cósmica. Cuando regresa a casa, esta fuerza no solo la ha hecho infinitamente más poderosa, sino también mucho más inestable. Mientras lucha con la entidad que habita en su interior, Jean desata sus poderes de formas que no puede controlar. Jean cae en una espiral fuera de control haciendo daño a aquellos que más ama y empieza a destruir los lazos que mantienen unidos a los X-Men. Mientras su familia se desmorona, deben encontrar la forma de unirse, no sólo para salvar el alma de Jean, sino también para salvar el planeta de unos alienígenas que quieren transformar esta fuerza en un arma y conquistar la galaxia.

Actúan: Sophie Turner, Jennifer Lawrence, Nicholas Hoult, Jessica Chastain, Michael Fassbender, James McAvoy, Alexandra Shipp, Tye Sheridan, Evan Peters Género: Acción / Ciencia Ficción

Blindado

Tras la muerte de su familia en un accidente, Luna cae en un profundo pozo depresivo. Hasta que un día tiene un sueño: se ve a sí mismo manejando un auto en el que viajan una mujer y un niño. Ella es Selva, una empleada de la transportadora de caudales en la cual él trabajaba. Luna apenas la conoce pero lo toma como una revelación: tiene que salvar a Selva y a su hijo. Para esto recupera su trabajo como chofer de caudales y se acerca a ella. Al comprobar que tiene un hijo como en el sueño, su vida vuelve a tener sentido: decide ayudarlos, proveerles un futuro mejor y prepara un arriesgado plan para lograrlo.

Actúan: Luciano Cáceres, Aline Jones, Gabriel Peralta Rangel, Luis Ziembrowski, Juan Nemirovsky, Gonzalo Urtizberea. Género: Drama

Mi mascota es un león

Mia, de pequeña, comienza una relación inusual con un cachorro de león blanco llamado Charlie, nacido en el refugio de leones de sus padres. Los dos amigos crecen juntos. A los 14 años de Mia, se entera que su amigo, ya un león adulto, será vendido y está en peligro, por lo que decide iniciar un viaje a través de la sabana africana para encontrar un nuevo hogar para Charlie donde pueda vivir libre.

Actúan: Mélanie Laurent, Langley Kirkwood, Daniah De Villiers, Brandon Auret. Género: Aventuras / Familiar

De nuevo otra vez

Romina vuelve a la casa familiar, después de haber sido madre. Provisoriamente alejada de su novio, el padre de Ramón, se refugia en la casa de su madre Mónica, incapaz de tomar una decisión respecto de su pareja. Allí se ve sumergida en la temporalidad de su madre, de ella como hija, e intenta dilucidar qué desea. De visita en Buenos Aires, Romina da clases de alemán, intenta retomar su vida de soltera, salir de noche, conectarse con quien era antes de ser madre. Quiere saber cómo era antes de la experiencia del avasallante amor a su hijo. Necesita comprender quién es, retornando a sus orígenes y reconstruyendo algo de la historia familiar.

Actúan: Romina Paula. Esteban Bigliardi. Pablo Sigal. Mariana Chaud. Denise Groesman. Género: Drama

Cuando dejes de quererme

Laura vive en Buenos Aires con su padrastro, adonde llegó desde el País Vasco siendo una niña pensando que su padre la había abandonado. Una llamada le comunica que han hallado el cadáver de su padre: fue asesinado hace 30 años; así que vuelve a España, en compañía de su padrastro, para investigar quién mató a su padre y por qué.

Actúan: Eduardo Blanco, Joaquín Climent, Antonio Dechent, Flor Torrente, Miki Esparbé, Eneko Sagardo.

Género: Drama / Policial

