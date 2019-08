Un error en la tira de El Trece, Argentina Tierra de Amor y Venganza, se convirtió en viral. Se trata de un momento en que el actor Benjamín Vicuña se ve con unas zapatillas deportivas. Cabe destacar que la ficción está ambientada en 1938.

De acuerdo a lo que publicó el sitio Infobae.com, el viernes pasado, en el capítulo 114 de la ficción que está ambientada en 1938, se vio una escena en la cual Torcuato Ferreyra (Benjamín Vicuña) lleva puestas unas zapatillas deportivas, mientras todos sus compañeros aparecen con zapatos puestos. Ocurre que la empresa que diseña dicho calzado se fundó en 1964.

.

Si bien las zapatillas se ven tan solo algunos segundos, ya que el plano en general es cerrado y, por la ubicación del actor chileno en la escena, no se logran divisar sus pies, cuando se mueve queda expuesto el blooper de vestuario.

No es la primera vez que a los creadores de ATAV se les escapa un detalle que no pertenece a la época. En otro capítulo, Ferreyra les pide a sus hombres de confianza que no falle la seguridad durante su casamiento con Lucía (Delfina Chaves).

"Nadie que no está en la lista podrá ingresar. Aunque diga que son de la familia, que son de clase alta, que son pipí cucú. ¿De acuerdo?", indicó el empresario a sus colaboradores.

Sin embargo, la expresión nació en 1974 cuando Carlos Monzón viajó a Francia a recibir un premio y al subir al escenario dijo "pipí cucú" en lugar de "merci beaucoup" ("muchas gracias", en español), tal como Ernesto Cherquis Bialo -presente en aquel viaje- había contado a Teleshow.