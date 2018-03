Si hay Mundial, hay canción: Maluma presentó el tema oficial "Colors"

El cantante colombiano estrenó la versión en español de la canción de Rusia 2018 que interpreta el inglés Jason Derulo. "Cuando me llamaron me infarté como por cuatro segundos y después me puse a gritar como loco", contó emocionado. El video

15 de Marzo de 2018 Por: Rosario3

Maluma cantó y encendió el espíritu mundialista.(EFE) 1/1