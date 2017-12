Siciliani y un tuit ¿para Darthés?: "Sin pruebas, igual es acoso"

Griselda Siciliani apoyó desde un primer momento el testimonio de Calu Rivero en el que se sostiene haber sido víctima de acoso durante el rodaje de una escena con el actor Juan Darthés, en el marco de la novela Dulce amor, en 2012.

La ex protagonista de Educando a Nina fue una de las que apoyó a Rivero en la campaña #NoesNo a la que se sumaron actores, actrices y otras personalidades.

Por su parte, el actor se sentó el último domingo en la mesa de Mirtha Legrand y se refirió tanto al momento de la filmación como a la demanda que presentó ante la justicia contra la actriz por haberse revelado como víctima.

"Ella me acusa de una actitud inapropiada en una escena de ficción, me acusa de exceso de besos", explicó Darthés.

"Ella podría haber dicho si no se sentía cómoda con alguna escena, no se puede pensar que uno tendría una actitud inapropiada en ese contexto, si no querías hacer alguna escena, no la hacías, no había presiones", aseguró, en otro pasaje de la charla.

Durante la exposición, Siciliani publicó un sugestivo tuit, aunque sin nombrarlo.

Tratar de desprestigiar y/o ridiculizar a una mujer que se animó a contar una situación de violencia es por lo menos peligroso .... — griselda siciliani (@grisici) 17 de diciembre de 2017

Griselda volvió sobre el el tema el último martes, mientras era abordado en Intrusos. Nuevamente sin nombrar al actor, Siciliani –que trabajó con Darthés en Patito feo– sentó posición en Twitter.