Silvina Luna atacó a Barby Silenzi: "Vos le mandás fotos en pelotas al Polaco"

Picante, mucho picante le puso Silvina Luna a la noche de ShowMatch, cuando aprovechó el paso de Barby Silenzi por la pista para echarle en caraque le manda fotos hot a su novio, El Polaco.

“La caradurez de esta mujer, no lo puedo creer”, arrancó la rosarina, y atacó a Silenzi: “Si vos le mandás fotos en pelotas... Me parece que eso no se hace. Me parece que eso es provocar”.

Barby negó todo. Incluso aseguró que fue ella la que le pidió al Polaco que tomara distancia, luego de la última reconciliación con Luna. Dijo que lo hizo por respeto a Silvina.

Luego negó haber mandado las fotos actualmente y redobló la apuesta al desafiar a la actriz: “Te voy a pedir que las muestres, le voy a pedir al Polaco que lo haga”.

Más tarde, el músico apareció en escena y no quiso confirmar ni desmentir las versiones. Barby luego aclaró que en el pasado sí le envió fotos hot al Polaco, aunque negó que haya sido mientras estaba en pareja con Luna.