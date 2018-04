Sin texto: le suspendieron la cuenta de Twitter a Mercedes Ninci

La disputa desatada en La noche de Mirtha entre Mercedes Ninci y Natacha Jaitt siguió en Twitter la última semana, aunque con un saldo negativo para la periodista: les suspendieron la cuenta.

Todo comenzó con la denuncia de la mediática en la mesa de la Chiqui, en la que acusó a distintos periodistas y personalidades del espectáculo de pedófilos y abusadores sexuales. Entonces, Ninci cruzó a Natacha.

Pero la pelea siguió con un intercambio de mensajes en Twitter. En uno de esos posteos, la cronista publicó una declaración de Jaitt –que la mediática niega haber realizado– sin tapar su dirección y su número de celular.

Furiosa, Jaitt compartió el número de celular de Ninci. "Tengo cientos de amenazas de muerte en este momento!", lanzó la ex panelista de El diario de Mariana tras la "filtración".

"Yo publiqué la declaración de Natacha Jaitt en lo del fiscal Delgado y no me di cuenta que ahí salia su teléfono. Cuando me avisó una colega de Mendoza borré el tuit y ahora esta mujer arenga para que me «ataquen»", se disculpó luego Mercedes.

Lo cierto es que en las últimas horas, Twitter decidió suspenderle temporalmente la cuanta. Cuando buscás el usuario @mercedesninci1, la red social arroja el siguiente mensaje: "Cuenta suspendida".