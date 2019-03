Sin trabajo como actriz, Thelma Fardín escribe un libro

Sin trabajo como actriz luego de su denuncia por abuso sexual contra el actor Juan Darthes, Thelma Fardín dijo que confía en que pronto volverá a las tablas y mientras tanto escribe un libro.

“Fueron tiempos duros estos últimos meses", dijo Thelma, que se convirtió en una referente de la lucha por la igualdad de género en la Argentina.

Invitada al programa Debo Decir, conducido por Luis Novaresio, la joven se refirió al cambio rotundo en su vida después de haber contado que fue abusada por su colega durante una gira del elenco de Patito Feo en Nicaragua y dio precisiones sobre su situación laboral.

"Desde el día que hice la denuncia siento apoyo en la calle, todo el tiempo. Creo que en las redes sucede algo que amedrenta: una carga violenta. Pero en la calle lo único que siento son abrazos, fuerzas, cartas y todo lo demás queda escondido detrás del anonimato que da la pantalla", manifestó.

Sobre las críticas en su contra, sostuvo: “Hay tantas mujeres que se pueden visibilizar en mi caso, que la idea de deslegitimar mi palabra trato de no tomármela como algo personal, sino como una estrategia que se teje en torno a que no quieren que siga hablando”.

“Realmente no me duele desde lo personal el 'yo a vos no te creo'. Porque si lo hago personal, lo hago tanto en lo positivo, como el ser la abanderada de esto; como en lo negativo, la violencia y la agresión. Por eso trato de no hacer personales ninguna de las dos cosas y, en ese sentido, voy a pelear siempre por la libertad de expresión. Después, cada uno elige qué hacer con esa libertad”, expresó.

Respecto a su situación laboral, dijo: "Trabajo como actriz desde que tengo seis años y fue un proceso de crecimiento. Al principio era un vínculo lúdico y después tomás decisiones de vida en las que elegís de qué manera vas a vivir. Si laburás en un banco tenés estabilidad y si lo hacés como artista, y en este país en particular, tenés que acostumbrarte a esos altibajos. Y a la hora de contratarnos son muchas las variables y seguramente se pone sobre la mesa que mi nombre hoy está vinculado a una causa. Pero no quiero que eso me pese porque a mí me importa mucho el laburo que hay que hacer, por eso creo que es una cuestión de tiempo. Ya va a llegar el momento en el que se equilibre y voy a volver a mi trabajo como actriz".

“Ahora estoy escribiendo un libro y estoy desesperada porque tiene mucho de autobiográfico y también tiene mi mirada sobre el feminismo. Por donde vayas tenés para mostrar cómo el sistema patriarcal nos invadió de tal manera que tenés que replantearte cuál es tu mirada de género”, agregó.