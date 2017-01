Sobre llovido, reclamo: podrían demandar a Mariah Carey

Durante el show de fin de año en Times Square, Mariah Carey tuvo una deslucida actuación, c on varios pifies en playback.

"En muy raras ocasiones hay errores técnicos que pueden ocurrir con la televisión en directo, sin embargo, nuestra investigación inicial indica que DCP no tuvo responsabilidad en el rendimiento de la señora Carey", expresaron los voceros de la empresa, quienes calificaron de “difamatoria, escandalosa y francamente absurda” a la acusación de la cantante.

