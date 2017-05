Sobre tablas: se entregaron los premios Florencio Sánchez

Actriz protagónica: Rita Terranova (En boca cerrada de Juan Carlos Badillo). Actor protagónico: Pepe Soriano (El padre de Florian Zeller). Actriz de reparto: Cristina Dramisino (En boca cerrada de Juan Carlos Badillo). Actor de reparto: Jorge Noguera (Operación Otelo y Tarde de Fabián Saad). Actriz en obra de un solo personaje: Marilú Marini (Todas las canciones de amor de Santiago Loza). Actor en obra de un solo personaje: Mariano Mazzei (Sola no eres nadie de Natalia Villamil). Director: Jorge Azurmendi (Independencia de Lee Blessing y En boca cerrada). Autor argentino: Lionel Arostegui y Lautaro Metral (La mar chiquita). Música original: Mariano Schneier (La boda de Fanny Fonaroff). Actriz en musical: Karina K (Yiya, el musical, de Osvaldo Bazán). Actor en musical: Federico Salles (Franciscus de Alejandro G. Roemmers). Musical argentino: El ciclo Mendelbaum, de Sebastián Kirszner (música: Sebastián Aldea y Eduardo Lázaro). Escenografía: Tito Egurza (El padre). Iluminación: Gonzalo Córdova (Todas las cosas del mundo). Vestuario: Alicia Levy (Operación Otelo). Revelación: Juan Santiago (Todas las cosas del mundo). Mejor espectáculo extranjero: "The Funamviolistas" en El Maipo Menciones especiales: El excéntrico de la 18, por 30 años de actividad. Festival Días Nórdicos (Centro Cultural Recoleta) Distinción especial: FOT-Festival Opera Tigre y La Runfla. Premio trayectoria: Fernanda Mistral y Raúl Serrano.

