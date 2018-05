Sol Pérez confirmó que sale con un futbolista

Muchos rumores surgieron sobre una supuesta relación amorosa que mantenía Sol Pérez con un futbolista. Sin embargo la situación no había sido blanqueada. Este miércoles, la joven panelista decidió afirmar que sale con un jugador, aunque prefirió no dar su nombre. Igual, deslizó que no es el único afortunado.

"Yo lo escribo acá y decime si es un sí o un no", le dijo un panelista al señalar que salía con un futbolista. Sol leyó el papel y respondió que sí. Después pasó de mano en mano hasta llegar a Pampita, conductora del programa donde tuvo lugar la situación. La ex jurado del Bailando se "comió" el machete para que no se devele el secreto.

Pampita comiéndose el papel hoy demostró que es la uno jajaja �� ���� — Maria Sol Perez #lachicadelclima (@SolPerez) 16 de mayo de 2018

Minutos antes de esa aseveración, había dado a entender que no estaba sólo con un hombre. "En esta etapa de mi vida no blanqueo. ¿Quién dijo que es uno solo?", remarcó.