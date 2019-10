Javier Milei quedó envuelto en una polémica televisiva con Sol Pérez. La modelo reaccionó con furia contra el mediático economista, porque aparentemente pidió que la echaran del programa Involucrados si la producción quería que él fuera.

El periodista Diego Estévez explicó que el sábado la producción del ciclo llamó a Milei para invitarlo pero el economista puso como condición el despido de la modelo.

“Dijo que venía si la echaban a Sol Pérez. No pidió que Sol estuviera ausente, pidió que la echaran“, detalló Estévez con indignación. Y según la panelista también la trató de “gato“.

Milei le dio retuit a distintos comentarios que se referían a ella de esa manera despectiva. “Cuando vos haces retuits estás avalando”, sostuvo Sol.

“A mí ‘gato’ no me dice nadie, yo las cosas me las gané trabajando. No tuve que acostarme con nadie para estar acá. No es gratis ir por los programas pidiendo que echen a la gente“, sostuvo.

“Hay alguien de testigo que sabe que pidió que me echen. Con mi trabajo no se mete absolutamente nadie“, cerró la panelista, y no es la primera vez que se enfrenta con Milei.