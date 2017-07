Sol Pérez posa en topless para sortear un par de zapatillas

En la última publicación en su cuenta de Instagram, a la modelo se la puede ver sentada sobre el césped, con el torso desnudo y vistiendo unos jeans con el texto: “Sorteo. El premio es de un par de zapatillas a elección según stock disponible”, y detalla las condiciones de seguir determinada página, darle like y compartir. El sorteo que se realizará el 4 de agosto a las 21 ya tiene más de 140 mil participantes.

La chica del clima de TyC, Sol Pérez, no deja de sorprender a sus fans. En esta oportunidad posó en topless a través de las redes sociales para sortear un par de zapatillas. Los interesados en participar deberán seguir una serie de consignas para poder quedarse con el premio.

