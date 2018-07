Sola no eres nadie, una mirada sobre la identidad de género

Mirarse al espejo y sentir una extrañeza irrevocable: la imagen que vuelve no es la que ella percibe internamente. Travestirse es el primer acto, al que seguirá identificarse en el gesto de otras mujeres.



Sola no eres nadie es una obra de teatro sobre una chica trans, un texto sobre la construcción de la identidad. El unipersonal protagonizado por Mariano Mazzei y dirigido por Ana Alvarado se presenta este viernes a las 21, en el Petit Salón de Plataforma Lavardén, Sarmiento y Mendoza.



“Ella empieza a tomar una partecita de esas mujeres a las que conoce y admira. Esto pasa en en su ingreso al sistema laboral. Así empieza a construir su identidad, en la necesidad de las otras mujeres para ella sentirse como tal”, explicó la dramaturga, actriz y bailarina Natalia Villamil a Rosario3.com.



Esa otredad femenina a la que se hace referencia desde el título irá apareciendo en el monólogo (de Mazzei) a través de alusiones: “Es una obra con mucha poesía, pero no porque haya poesía en sí sino porque hay elementos que se extrañan de lo cotidiano y arman un conjunto de cosas que conmueven”.



Villamil señaló que la obra surgió a partir de un interrogante relacionado con “las personas que cuidan de otras personas" (las niñeras, acompañantes de adultos mayores).



“Me pregunté qué pasa si en ese sistema de cuidados de un otro que se desarrolla en el mundo íntimo, en el hogar, aparece esta cuestión sobre la identidad de género”, reseñó la también Lic, en Psicología, al tiempo que estableció como inicio de la escritura su ingreso como asistente en la líneas telefónica 144.



“Hay algo que ocurre en mi universo que me hace empezar a pensar como una chica trans y en cómo les cuesta a veces otra inserción en el sistema laboral”, abundó.



Y tras dar cuenta de las razones que empujaron el texto, Villamil aclaró que la obra “no es una bajada de línea” ni la mueve ningún interés aleccionador: “Ella lo transita muy amorosamente y muy contenta del rol que está ocupando. Me refiero a que nunca dice «me gustaría estar haciendo otra cosa». Se trata de una vivencia atravesada por el humor, y no porque lo que se está contando no es algo chistoso, sino porque las imágenes y la anécdotas están cargadas de optimismo”.



Sola no eres nadie ganó la 3ª edición del Ciclo Nuestro Teatro 2015, concurso de dramaturgias y ciclo de obras en homenaje a Teatro Abierto. Y Mariano Mazzei ( su protagonistas) recibió el Premio Florencio Sánchez 2016 a la Mejor actuación masculina en unipersonal, entre otros créditos que incluyen el reconocimiento a Christian Inglize en el rubro Mejor fotografía teatral en Teatro del Mundo 2016



La ficha técnica se completa con la música original de Gustavo García Mendy, la escenografía y vestuario de Valeria Cook, el diseño de iluminación de Jessica Tortul, y Gabriel Guz como asistente de dirección



