“Soy él”: Julián, el chico trans que cantó en Talento Fox

Con la conducción de Alejandro Fantino y la participación de Diego Torres, Lali Espósito y Wisin (de Wisin & Yandel) como jurados (aquí llamados “directores”), comenzó Talento Fox, un nuevo reality de cantantes amateurs.

Uno de los participantes del debut fue Julián, un chico trans que disfruta cantar pero no está conforme con su voz.

“Dejé de cantar en la ducha, dejé de cantar en el cuarto, ahora cierro la puerta cada vez que tengo que ensayar algo, porque no me gusta mi voz, no me dan ganas de cantar. Cuando nacés en un cuerpo con el que no te sentís identificado es muy difícil. Esto que estoy transitando yo se llama transexualidad, mi voz es muy femenina. Me gustaría verme al espejo y decir «bien, así es como quiero ser»", explicó”, contó el joven.

Luego de interpretar “I' m yours”, el hit de Jason Mraz, Julián se sinceró: "Mi conflicto surge de no estar en el cuerpo correcto, de que por ahí te traten de «la» y yo digo «soy Julián, soy él»", expresó, para luego recibir la devolución de los artistas.



"Me gustó que te hayas soltado, en un momento te soltaste y pensé 'guau, nos ponemos todos a bailar acá'", sostuvo Diego Torres.

“Yo creo que estás siendo cruel contigo mismo. A mí lo que más me gustó fue tu voz”, aseguró Wisin.

“Hay que ser muy valiente para decidir ser quién uno desea y dentro de esa decisión está quererse y amarse uno mismo. Tenés el talento, pero tenés que abrazar tu voz, abrazarla y quererla”, fue el consejo de Lali Espósito.