Steve Hackett: “La música llega a lugares a los que los políticos no”

“Es una entrevista para un portal web de Argentina”, se escucha decir a Steve Hackett del otro lado del teléfono. Al momento de la charla, el guitarrista está en la habitación de un hotel de San Francisco, Estados Unidos. Por un segundo, la intención es estirar el movimiento que demanda transferir la llamada para comenzar a grabar el diálogo y así escuchar qué dice un músico en espera, cuando no está en “modo reportaje”. Pero aparece aquello de la tiranía del tiempo y el envión termina en eso.

Dos semanas después. Steve Hackett se presenta en Rosario este martes a las 21 en el teatro El Círculo, Laprida y Mendoza, con su gira Genesis Revisited, Solo Gems and GTR 2018 Tour de Force.

El setlist –aún a riesgo de redundar– incluye canciones de su producción solista, una breve cita al grupo que gestó junto a Steve Howe y Phill Spalding a mediados de los '80, y una segunda parte dedicada por completo a Genesis.

“Creo que tenemos una mezcla en la que todo funciona muy bien en vivo". avisó Steve Hackett en diálogo con Rosario3.com.Y continuó: "Sé que hay muchas canciones para elegir, pero creo que este es un gran show y ha sido extraordinariamente bien recibido".

“Con este recital estoy celebrando varios aniversarios. Hace cuarenta años atrás grabé Please dont't touch, así que elegí dos canciones de ese disco (“Please...” e “Icarus Ascending”). También incluyo “Every day”, Spectral Morning. Y, después, tocamos un repertorio más moderno. Me refiero a The Night Siren que es nuestro último disco”, abundó.

En un nuevo zizgaeo en el tiempo es donde ingresa GTR. Según explicó el entrevistado, la inclusión de “When the heart rules the mind” es otro de los “aniversarios” (42 años) que celebra con esta gira: “Es una canción importante para mí. Creo que es un gran tema y con él tuvimos un gran éxito”.

“Shadow of the Hierophant” llegará antes de la primera etapa y, tras un breve intermedio, Hackett "revisa" junto a sus músicos su paso por Genesis.

El violero integró la banda británica de rock sinfónico y progresivo entre 1970 y 1977, lapso en el que se grabaron los discos Nursery Cryme, Foxtrot, Selling England by the Pound, The Lamb Lies Down on Broadway, A Trick of the Tail y Wind & Wuthering.

La "progresiva" salida de Genesis de algunos de sus integrantes supuso para estos una relación de nula a cercana con esa producción. Hackett, por su parte, si bien en un principio se concentró en sus propias canciones, fue incorporando temas de su tiempo en el grupo que fundaron Tony Banks, Mike Rutherford, Peter Gabriel y Anthony Phillips en 1967.

De Genesis a la revelación

Mucho antes de las plataformas de streaming, de Napster en incluso de MTV, la masividad en la industria musical estaba dada por un rebote en las listas de éxitos de Estados Unidos.

Pensando en ese contexto fue que Hackett hilvanó una anécdota que conecta a Genesis, John Lennon y a la citada intención de “celebrar todos los tiempos”.

“Me gustaría recordar que en 1973, cuando Genesis tocaba en EE.UU. por primera vez, John Lennon, que vivía en Nueva York, dijo que nosotros éramos una de las bandas que él escuchaba. Si eso hubiese ocurrido hoy, el mundo se enteraba por un tuit: «Cuál es la banda que escucha Lennon?». A pesar de todo, eso representó un impulso enorme para nosotros que éramos una banda muy joven por entonces y estábamos lidiando con conseguir más shows y alcanzar el éxito”, recordó el músico.

“Creo que todos los discos de Genesis han vendido igualmente bien en el tiempo. Probamos que se puede tener éxito sin tomar ningún compromiso comercial. Es por esto que creo que pudimos subsistir como «idealistas» en el mundo de la música. Creo que podés cubrir un amplio abanico de géneros, que podés celebrar distintas épocas y que podés tocar cualquier tipo de música mientras lo hagas con pasión y trabajo”, cerró.

Sobre la supuesta muerte del rock progresivo y lo audible que este resulta en bandas como Radiohead o Porcupine Tree, Hackett respondió: “Podés ser cínico y decir que «toda la música que se grabó la semana pasada está muerta». No creo que sea así. La música y los recuerdos pueden entrelazarse. La música es eficaz, es para siempre. Y también sostengo que hay más similitudes que diferencias en la música. Por ejemplo, si escuchás barroco o jazz, cada uno requiere sus habilidades y tiempo de trabajo si querés perfeccionar eso. Creo que los grandes compositores de todos los tiempos, pienso en Bach y en The Beatles, hicieron cosas diferentes, pulieron el diamante, se reinventaron, y siempre serán modernos.”



La música

“La música es para mí una experiencia virtuosa, es… tantas cosas. Sólo sé que es el oxígeno que respiro y que me empuja a correr los límites cada día. Y también es una embajadora de buena voluntad, para los músicos no hay fronteras. La música llega a lugares a los que los políticos no. Los políticos hablan de «guerras» y de «echar gente»; eso hace el nacionalismo. Y la música es una expresión natural de la globalización. En mi último disco (The Night Siren) toqué con una veintena de músicos de distintas partes del mundo: Israel. Palestina, Azerbaiyán, Islandia, Estados Unidos, el Reino Unido y con instrumentos de todas partes también. De hecho, “Behind the smoke” (una de las canciones de The Night…) fue compuesta para los refugiados. Soy un viajero del mundo y hago amigos en todas partes. Entonces, quiero que todos graben conmigo. Es una forma natural de evolución y creo que es lo que todos estamos buscando, celebrar las cualidades, sin prejuicios y sin destacar las diferencias”.

— Dijiste que “la música es el aire que respirás”. ¿Eso es lo que te lleva a seguir tocando hace más de cuatro décedas?

— Está conmigo desde muy pequeño. Recuerdo cuando tenía dos años y trataba de tocar la armónica. Hay algo allí que, no sé, una alquimia de fuerzas que es tremendamente energizante y curativa para la gente. Nadie en realidad entiende qué es la música. Es como una fuerza invisible que viene... la musa que te visita. Yo siento que soy muy afortunado porque no tengo que esperar demasiado. Las ideas vienen a mi mente y hago unos esbozos que a veces se trasforman en algo que, si tengo suerte, genera un efecto extraordinario en otras personas.

— Pienso en el rock sinfónico y progresivo, pero con la intención de ir más allá incluso de la industria musical en sí para mencionar cómo las mujeres hemos sido invisibilizadas y en cómo eso ha ido cambiando a partir de los movimientos de mujeres en todo el mundo. Qué opinas de eso?

—...

— Entiendo que esta pregunta te sorprendió...

— Sí.. Es que mi esposa está sentada a pocos pasos y estábamos hablando de eso. Le contaba que cuando era un niño y estaba en la escuela, prefería hablar con las niñas porque ellas eran más listas. Claro que jugaba con los otros chicos porque es lo que los varones hacemos Pero, creo que las mujeres tienen una percepción extrasensorial, ellan saben cosas que los hombres no. Así que las escucho muy atentamente. Y estoy convencido que hay un lugar para ellas. Sucede que habitualmente se topan con el machismo. Si fueras mujer e hicieras música, te daría todo apoyo. Pero tenés que tener tu armadura puesta porque los hombres siempre piensan que saben todo y son obstinados, especialmente cuando son jóvenes. Me di cuenta de que los hombres tienen mucho que madurar.