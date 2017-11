Suceso en las redes por el video de Lennon y Los Palmeras

Un usuario mezcló Come Together con El bombón asesino y el resultado no para de tener reproducciones en las redes sociales. Mirá lo que quedó

19 de Noviembre de 2017 Por: Rosario3

Los Beatles & The Palmers o Jhon de Liverpool & Cacho de Santa Fe. 1/1